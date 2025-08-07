Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump au Japon sont entrés en vigueur

Actualités

Les droits de douane réciproques imposés par le président Donald Trump à ses partenaires commerciaux, dont une taxe de 15 % sur les importations japonaises, sont entrés en vigueur jeudi.

Le tarif de 15 % appliqué au Japon est inférieur aux 24 % annoncés par le dirigeant américain en avril, mais supérieur à la taxe de référence initiale, qui était de 10 %.

L’administration Trump a accepté de ne pas imposer des taxes douanières réciproques sur les produits japonais déjà soumis à un tarif de 15 % ou plus, et de fixer un taux de 15 % pour ceux dont les droits sont inférieurs à 15 %. Toutefois, cet accord ne figure pas dans le document publié mercredi par le gouvernement américain.

Le droit de douane sur le bœuf japonais wagyû passera de 26,4 % à 41 %, selon un responsable du gouvernement japonais.

