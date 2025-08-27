L’empereur Hirohito sali par des vidéos diffusées en Chine : le Japon demande d’agir

Actualités

Hayashi Yoshimasa, le porte-parole du gouvernement japonais, a exhorté la Chine de prendre des mesures contre les vidéos en ligne qui insultent la mémoire de l’ancien empereur Hirohito (1901-1989), le grand-père du souverain actuel.

Elles ont été postées en amont de la Journée de la victoire sur le Japon, célébrée par la Chine le 3 septembre de chaque année. De nombreux contenus ont été générés par l’intelligence artificielle.

« Ces vidéos sont tout à fait inappropriées », a dit Hayashi en conférence de presse, expliquant avoir effectué cette demande par des voies diplomatiques. « Elles contribuent à ternir les relations entre nos deux pays. »



