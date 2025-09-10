De nouvelles élections pour élire le chef du PLD se tiendront le 4 octobre

Actualités

À l’annonce de la démission d’Ishiba Shigeru, Premier ministre et président du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), ce parti a décidé mardi d’organiser une élection le 4 octobre pour désigner son nouveau chef, les candidatures devant être déposées le 22 septembre.

Cette élection inclura les votes des membres et des sympathisants du parti à l’échelle nationale, ainsi que ceux des députés du parti dans les deux chambres de la Diète.

L’ancien secrétaire général du PLD, Motegi Toshimitsu (69 ans) devrait annoncer officiellement sa candidature, tout comme le Secrétaire général du cabinet, Hayashi Yoshimasa (64 ans), ainsi que deux d’anciens ministres de la Sécurité économique, Takaichi Sanae (64 ans) et Kobayashi Takayuki (50 ans).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]