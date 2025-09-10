Lancement de la tasse « Electric Salt Cup », qui accentue le goût salé des aliments

Actualités

Kirin a lancé mardi la commercialisation de l’Electric Salt Cup, un récipient qui utilise l’électricité pour renforcer la perception du goût salé et savoureux (umami) dans les aliments.

Le fabricant japonais de produits alimentaires et de boissons a développé cet ustensile de table pour les consommateurs soucieux de leur santé, et il envisage également de mettre le produit sur le marché dans d’autres régions d’Asie à partir de l’année prochaine.

La tasse allumée fait circuler une petite quantité de courant sans danger permettant de rassembler les ions de sodium de notre salive et des aliments sur les recepteurs de la langue, ce qui renforce le goût perçu.

L’Electric Salt Cup devrait être employée pour les soupes. La tasse est disponible sur la boutique en ligne officielle de Kirin au prix de 26 950 yens (environ 155 euros) et devrait être disponible dans les magasins d’électronique à partir du mois de novembre.

Kirin a également commercialisé la cuillère Electric Salt Spoon, un dispositif doté de la même technologie d’amélioration du goût.

Cette prouesse technologique a été rendue possible notamment grâce aux professeurs Miyashita Hômei et Nakamura Hiromi, couronnés par le prix Ig Nobel 2023. (Voir notre article : Saler un aliment sans ajouter de sel ? Les possibilités du « goût électrique » honoré par l’Ig Nobel)

