[Vidéo] Xavier Bertrand fait la promotion des Hauts-de-France à l’Expo universelle d’Osaka
ActualitésInternational Tourisme Vidéos
Le président du Conseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand s’est rendu mercredi au pavillon de la France à l’Expo universelle d’Osaka, où il a présenté les opportunités pour les entreprises japonaises dans sa région.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
