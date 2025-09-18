[Vidéo] Xavier Bertrand fait la promotion des Hauts-de-France à l’Expo universelle d’Osaka

Actualités

Le président du Conseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand s’est rendu mercredi au pavillon de la France à l’Expo universelle d’Osaka, où il a présenté les opportunités pour les entreprises japonaises dans sa région.

