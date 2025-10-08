« Travailler comme des bêtes de somme » : les propos de Takaichi Sanae font polémique

Actualités

Un groupe d’avocats japonais engagé dans la prévention des décès liés au surmenage (karôshi) a protesté contre les déclarations de Takaichi Sanae, nouvelle dirigeante du Parti libéral démocrate (PLD), dans lesquelles elle exhortait les membres de son parti à « travailler comme des bêtes de somme » et affirmait qu’elle « abandonnerait l’expression “équilibre entre vie professionnelle et vie privée” ».

Takaichi a prononcé ces mots dans son discours de victoire après avoir remporté samedi les élections internes du PLD.

Lundi, le Conseil national de défense des victimes de karôshi a publié un communiqué exigeant qu’elle retire ses propos et avertissant que sa position pourrait conduire les travailleurs (y compris les fonctionnaires) à des journées de travail excessives et prolongées, en plus de raviver une mentalité dépassée.

Le groupe est dirigé par l’avocat Kawahito Hiroshi, qui a représenté la famille d’une employée de la grande agence de publicité Dentsu qui s’était suicidée, apparemment à cause d’une surcharge de travail.

De même, la famille d’un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur qui s’est donné la mort en 2014 a diffusé un communiqué par l’intermédiaire de son avocat, exprimant son indignation face aux déclarations de Takaichi et lui demandant de réfléchir profondément à celles-ci et de présenter ses excuses aux familles qui ont perdu des êtres chers à cause du surmenage.

