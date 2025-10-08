La compagnie JR East introduira un nouveau train d’inspection du Shinkansen pour 2029

Actualités

La compagnie ferroviaire JR East a annoncé qu’elle présenterait au cours de l’exercice 2029 le successeur de son train d’inspection East-i pour les lignes à grande vitesse Shinkansen.

La conception du modèle de nouvelle génération sera finalisée vers l’été prochain, après avoir recueilli les idées des employés de toutes les sociétés du groupe JR East.

Lancé en 2002, le train East-i inspecte les voies et autres installations des lignes Shinkansen Tôhoku, Jôetsu, Hokuriku, Yamagata et Akita pendant qu’il circule. L’East-i atteint une vitesse de 275 km/h, et son successeur atteindra une vitesse maximale de 320 km/h, comme les trains de la ligne Shinkansen Tôhoku.

Il est prévu que le fameux Doctor Yellow, le train d’inspection similaire utilisé sur les lignes Shinkansen Tôkaidô de la compagnie JR Tôkai et Shinkansen Sanyô de JR West, soit mis hors service. Ses fonctions devraient être reprises par un train Shinkansen ordinaire équipé de dispositifs de contrôle des voies.

Dans l’intervalle, JR East continuera à utiliser un train Shinkansen spécial pour contrôler l’état des voies et d’autres installations.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]