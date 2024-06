Le rare et fameux « Doctor Yellow » cessera définitivement de rouler

Actualités

Le « Doctor Yellow », le fameux train à grande vitesse de couleur jaune qui est chargé d’évaluer la sécurité des lignes de Shinkansen, cessera définitivement de circuler en raison de son ancienneté. C’est ce qu’a annoncé jeudi les compagnies ferroviaires JR Central et JR West, qui comptent mettre leur décision à exécution respectivement en janvier 2025 et au courant de l’année 2027.

Le « Docteur » roule entre la gare de Tokyo et celle de Hakata, située dans la ville de Fukuoka sur l’île de Kyûshû, au sud-ouest du pays. Pour cela, deux appareils distincts entrent en jeu : l’un se chargeant de la ligne JR Central entre la gare de Tokyo et celle de Shin-Osaka, et l’autre de la ligne JR West entre Shin-Osaka et Hakata.

Si son trajet est fixe depuis ses débuts en 1965, l’horaire de passage n’est jamais dévoilé publiquement. La rareté de son apparition — une fois tous les dix jours environ — en fait un objet d’attention pour les amateurs de train et les enfants, mais aussi pour les touristes étrangers.

Ce sont les Shinkansen N700S dotés d’équipements spéciaux qui prendront la relève du Docteur Yellow pour la vérification des voies et des câbles aériens.

(Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre article dédié : Grâce au Doctor Yellow, le Shinkansen est en bonne santé)

