Le prix Nobel de chimie attribué à trois personnes, dont le Japonais Kitagawa Susumu

L’Académie royale des sciences de Suède a annoncé le 8 octobre qu’elle avait décidé d’attribuer le prix Nobel de chimie 2025 à Kitagawa Susumu, 74 ans, professeur émérite à l’université de Kyoto, ainsi qu’à Richard Robson, de l’université de Melbourne, et Omar M. Yaghi, de l’université de Californie « pour le développement des réseaux métallo-organiques (MOF) ».

Le MOF est capable d’absorber, de séparer et de stocker des gaz dans ses pores. Il est considéré comme un nouveau matériau prometteur, et son application permet d’éliminer efficacement les polluants atmosphériques et les impuretés du pétrole, ainsi que de stocker et de transporter en toute sécurité l’hydrogène et les gaz nocifs. Son utilisation pratique est en cours de développement afin de résoudre les problèmes liés à l’environnement, aux ressources et à l’énergie.

Trente Japonais ont désormais obtenu des prix Nobel. Y sont inclus le professeur Sakaguchi Shimon, 74 ans, de l’université d’Osaka, qui a été nommé lundi l’un des trois lauréats du prix Nobel de physiologie ou médecine, ainsi que des personnes ayant la nationalité américaine.

Kitagawa est le neuvième Japonais à recevoir le prix de chimie.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à Stockholm le 10 décembre. Les trois chercheurs se partageront la somme de 11 millions de couronnes suédoises (1 million d’euros).

