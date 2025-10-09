Les archives de l’impératrice Nagako, l’épouse de l’empereur Hirohito, ont été publiées

Actualités

L’Agence de la maison impériale a publié jeudi le texte intégral des archives officielles retraçant les 97 années de vie de l’impératrice Nagako (1903-2000), l’épouse de l’empereur Hirohito (1901-1989), qui comprennent des détails sur son expérience pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les archives officielles de l’impératrice et de ses deux prédécesseurs sont désormais complètes, ce qui jette les bases de la recherche sur les impératrices, a déclaré l’Agence.

Selon ce document d’environ 3 800 pages, l’impératrice Nagako a passé toute la journée du 15 août 1945, date à laquelle Hirohito a déclaré la capitulation du Japon, dans un bunker qui lui servait également de résidence à l’époque. Elle a écouté l’annonce de la défaite par le souverain à la radio.

Elle a ensuite évoqué la guerre, notamment lors d’événements organisés par la Croix-Rouge japonaise, tels que l’assemblée générale ordinaire de décembre 1946 et la cérémonie marquant sa nomination en tant que présidente d’honneur de l’organisation en janvier 1947.



Photo prise en août 1985 avec l’empereur Hirohito

Lors d’une convention nationale sur la protection de l’enfance organisée par la Croix-Rouge japonaise en mai 1947, l’impératrice Nagako a déclaré : « Quand je pense aux enfants qui ont perdu un ou leurs deux parents à cause du conflit et du rapatriement qui a suivi, je ressens une grande douleur et je me demande si je peux faire quelque chose pour rendre ces adorables enfants heureux. »

Après la guerre, elle a voyagé dans les différentes régions du pays avec l’empereur pour assister à des événements sportifs nationaux et le Festival national de plantation d’arbres. Elle a également effectué ses premiers voyages à l’étranger, en Europe en 1971 et aux États-Unis en 1975. En juillet 1977, elle s’est blessée aux hanches à la résidence impériale de Nasu, ce qui a entraîné des difficultés dans ses mouvements lors des cérémonies. Les archives décrivent également en détail les problèmes de santé liés à son âge avancé.



Les archives en question

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]