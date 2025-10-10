Du saké Dassai sera fabriqué dans la Station spatiale internationale

Actualités

Le brasseur de saké Asahi Shuzô et Mitsubishi Heavy Industries ont annoncé jeudi qu’une fusée japonaise H3 transporterait dans l’espace des ingrédients destinés à la fabrication du saké Dassai, ainsi que des équipements de fermentation développés conjointement par les deux entreprises.

La fabrication de cet alcool sera testée au sien de la Station spatiale internationale (ISS) par l’astronaute japonais Yui Kimiya dans le module expérimental japonais Kibô. L’objectif à long terme est de parvenir à produire du saké sur la Lune.

Le saké Dassai est de type junmai dai-ginjo, c’est-à-dire fabriqué uniquement avec du riz poli au plus haut degré, du ferment de riz kôji et de l’eau (donc sans ajout d’alcool distillé).

Au cours de l’expérience, l’équipement, qui reproduit la gravité lunaire, fabriquera du moromi, le moût de riz fermenté avec tous ces ingrédients.

Le moromi sera congelé et stocké avant d’être renvoyé sur Terre, probablement vers la fin de l’année. Il sera alors transformé en saké, et seulement 100 millilitres du produit final seront vendus au prix de 110 millions de yens (620 000 euros). Les recettes seront reversées au projet japonais de développement spatial.

Le septième lanceur H3 devrait partir depuis le centre spatial de Tanegashima, dans la préfecture de Kagoshima, au sud-ouest du pays, le 21 octobre.

La maison Asahi Shuzô, située au fin fond des montagnes dans la préfecture de Yamaguchi, à l’extrême sud-ouest de l’île principale du Japon, a lancé sa gamme Dassai en 1990. Le terme signifie « Festival de la loutre », car l’animal abonde dans la région. Il existe deux magasins principaux au Japon, l’un dans le quartier de Ginza à Tokyo, et l’autre dans la ville d’Iwakuni, berceau de la marque.

