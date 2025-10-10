Le Kômeitô quitte la coalition avec le PLD, affaiblissant la possibilité que Takaichi Sanae devienne Première ministre

Actualités

Le parti Kômeitô, allié du Parti libéral-démocrate (PLD), mettra fin à son partenariat avec celui-ci, y compris à leur coopération électorale, a déclaré vendredi son chef Saitô Tetsuo.

Cette décision rend incertaine l’élection de Takaichi Sanae au poste de Premier ministre lors d’une prochaine session extraordinaire du Parlement le 15 octobre.

Saitô a expliqué que les réponses apportées lors de la réunion des chefs de parti concernant le renforcement de la réglementation des dons des entreprises et des organisations au Parti libéral-démocrate et la clarification de la vérité sur les affaires de caisses noires des factions du PLD étaient « insuffisantes et regrettables ». Il a déclaré qu’il y avait « des divergences d’opinion sur la position fondamentale concernant la politique et l’argent ».

Le départ du Kômeitô de la coalition au pouvoir marque un tournant majeur dans la politique japonaise, les deux partis ayant coopéré pendant 26 ans depuis que le Kômeitô a rejoint une coalition tripartite avec le PLD et le Parti libéral, aujourd’hui disparu, en octobre 1999. Ils ont maintenu leur partenariat pendant les trois années environ où ils ont été hors du gouvernement, à partir de septembre 2009.



Saitô Tetsuo

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]