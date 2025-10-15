Nouvelle peine de mort au Japon prononcée contre un homme de 34 ans

Actualités

Le tribunal du district de Nagano a condamné mardi Aoki Masanori à la peine de mort pour le meurtre de quatre personnes en mai 2023.

« Ce crime était d’une extrême cruauté et il a été perpétré avec une forte intention de tuer », a dit le juge, qui a suivi les requisitions des procureurs.

La question centrale posée durant le procès avait été de savoir si l’homme de 34 ans était pénalement responsable de son acte, car la défense clamait que son discernement avait été altéré, et que la peine capitale devrait donc être évité.

Le 25 mai 2023, Aoki avait mortellement poignardé deux femmes de 70 et 66 ans pendant qu’elles marchaient dans la ville de Nakano (préfecture de Nagano), prétextant qu’elles s’étaient moquées de lui. Il avait ensuite tué deux policiers qui avaient été dépêchés sur les lieux du drame, en tirant sur eux avec un fusil de chasse.

