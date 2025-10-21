Trente ans depuis le grand rassemblement d’Okinawa contre des militaires américains

Actualités

La préfecture d’Okinawa a commémoré mardi les 30 ans depuis le rassemblement de grande ampleur organisé pour protester contre l’agression sexuelle d’une jeune fille par des militaires américains.

Le 4 septembre 1995, trois marines avaient enlevé et agressé sexuellement une écolière dans le nord de l’île. Les États-Unis avaient refusé de les livrer aux autorités japonaises, invoquant l’accord sur le statut des forces américaines au Japon, ce qui avait déclenché la colère des habitants.

À la suite de cette affaire, un rassemblement s’était tenu le 21 octobre de la même année, rassemblant 85 000 participants selon les organisateurs (photo ci-dessus). Le gouverneur d’Okinawa de l’époque, Ôta Masahide, était parmi eux.

Craignant une montée du sentiment anti-américain parmi la population locale, les gouvernements des deux pays avaient convenu quatre jours après de permettre la remise des individus avant leur mise en accusation. L’année suivante, Washington avait également accepté de restituer le site de la base aérienne Futenma du Corps des Marines américains, située dans la ville de Ginowan, à Okinawa.

Des cas d’agressions sexuelles impliquant des militaires américains ont cependant continué de se produire dans la préfecture, notamment le meurtre d’une femme par un employé civil de l’armée américaine en 2016. En décembre 2023, une jeune fille a été kidnappée et agressée sexuellement par un aviateur américain, et cette affaire n’a pas été immédiatement signalée au gouvernement préfectoral, provoquant ici aussi la colère des résidents de l’île. L’homme a finalement été condamné à cinq ans de prison.



Le gouverneur de lépoque, Ôta Masahide, le 21 octobre 1995

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]