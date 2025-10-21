Takaichi Sanae a été élue Première ministre du Japon

Actualités

Mardi, le Parlement a nommé Takaichi Sanae, présidente du Parti libéral-démocrate (PLD), au poste de Première ministre du Japon. Elle est ainsi devenue la toute première femme à occuper cette fonction.

La nouvelle dirigeante de 64 ans a remporté 237 voix, dépassant la majorité de 233 voix, grâce au soutien du Nippon Ishin no Kai (Parti japonais pour l’Innovation), avec lequel s’est conclu un accord pour former un gouvernement de coalition. Celui-ci devrait être présenté dans la soirée.

Takaichi succède à Ishiba Shigeru, qui a démissionné en raison des revers majeurs essuyés par le parti lors des élections à la Chambre des représentants l’année dernière et à la Chambre des conseillers en juillet dernier.

Lire aussi

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]