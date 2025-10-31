Le PLD s’accorde avec deux autres partis politiques pour rendre l’enseignement secondaire gratuit

Actualités

Le Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), son partenaire le Nippon Ishin no Kai et le parti Kômeitô ont annoncé mercredi un accord pour lancer, à partir de l’exercice 2026, un programme visant à rendre l’enseignement secondaire effectivement gratuit.

Les trois partis se sont également entendus pour relever le plafond des subventions actuelles : celui-ci passera de 396 000 yens à 457 000 yens (2 200 à 2 500 euros) pour les élèves à temps plein des lycées privés, et à 337 000 yens (1 900 euros) pour les élèves suivant des cours par correspondance.

« Il s’agit d’un accord très important », a déclaré l’ancien ministre de l’Éducation Shibayama Masahiko à l’issue de la réunion. « Nous veillerons à bien informer les établissements des changements afin que les élèves puissent choisir leur orientation en toute sérénité. »

Le dispositif d’enseignement gratuit ne concernera pas les étudiants étrangers qui ne prévoient pas de s’installer durablement au Japon. Les écoles étrangères en seront également exclues, mais une mesure distincte sera mise en place pour maintenir leur niveau actuel d’aide financière.

