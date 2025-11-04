La reconstruction du pavillon principal du château de Shuri, patrimoine mondial, sera bientôt achevée

Actualités

Six ans après l’incendie, la restauration de la façade rouge éclatante du Seiden, le pavillon principal du château de Shuri, à Naha, dans la préfecture d’Okinawa, est presque achevée.

Le château de Shuri est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco. Le 31 octobre 2019, l’architecture avait été en proie à des flammes embrasant près de 4 200 mètres carrés de terrain, dont les pavillons principal, nord et sud. Aucune victime n’avait été reportée. Les travaux de reconstruction ont débuté en novembre 2022.

La restauration a été rendue possible grâce à un vaste élan de solidarité, au Japon comme à l’étranger. Dès les jours qui ont suivi le sinistre, des étudiants locaux ont collecté des fonds dans les rues, tandis que de nombreux habitants d’Okinawa vivant à l’étranger ont également contribué.

À la fin du mois de septembre, le gouvernement préfectoral avait reçu près de 6,1 milliards de yens de dons, utilisés notamment pour orner la salle principale et former des artisans aux techniques traditionnelles de construction.

C’est depuis 1429 et l’établissement du royaume de Ryûkyû, un domaine qui payait un tribut à la Chine tout en gardant son indépendance politique, que le château de Shuri a été choisi pour devenir le centre politique et culturel du territoire. Jusqu’à ce que 450 ans plus tard, en 1879, le Japon annexe les Ryûkyû pour en faire la préfecture d’Okinawa.

Le château de Shuri a cependant été détruit par les flammes pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a été reconstruit en 1992. Depuis 2000, le monument fait partie du groupe de sites que l’Unesco a inscrit sur sa liste du patrimoine mondial de l’humanité sous le nom de « Sites de Gusuku et Propriétés Associées du Royaume de Ryûkyû ».

(Voir notre article : L’histoire du château de Shuri, entre destructions et résurrections)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]