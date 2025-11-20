La Chine compte de nouveau imposer un embargo sur les produits de la mer japonais

Actualités

La Chine s’apprête à suspendre de nouveau les importations de produits de la mer japonais.

Cette décision ferait suite aux récentes déclarations de la Première ministre Takaichi Sanae concernant une éventuelle situation d’urgence à Taïwan.

En juin dernier, Pékin avait pourtant commencé à lever partiellement l’embargo imposé en 2023 en tant que protestation contre le rejet dans l’océan de l’eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

La Chine a informé le Japon par voie diplomatique qu’elle prévoyait d’arrêter d’accepter les demandes de réenregistrement des entreprises japonaises qui commercent ces produits — une procédure indispensable pour relancer les importations. Elle invoque notamment la longueur du processus d’examen.

Lors d’une conférence de presse mercredi, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a laissé entendre que l’un des motifs de cette nouvelle suspension était les « propos erronés » tenus par la dirigeante japonaise à propos de Taïwan. Il a ajouté que les documents censés garantir la qualité et la sécurité des produits de la mer japonais n’avaient pas été fournis.

Plus tôt ce mois-ci, lors d’une réunion parlementaire, Takaichi avait affirmé qu’une situation de crise autour de Taïwan pourrait représenter une « menace pour la survie » du Japon, ce qui pourrait amener Tokyo à exercer son droit de légitime défense collective.

