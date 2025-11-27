Sumo : Aonishiki devient le premier Ukrainien à atteindre le deuxième rang le plus élevé du sumo

Actualités

L’Association japonaise de sumo a décidé mercredi, à l’unanimité, de promouvoir Aonishiki au rang d’ôzeki, le deuxième plus haut grade du sumo professionnel. Il accède ainsi à ce rang depuis celui de sekiwake, le troisième plus élevé, devenant le premier ôzeki né en Ukraine.

La décision a été annoncée au lutteur de 21 ans, de son vrai nom Danylo Yavhusishyn, ainsi qu’à son entraîneur, par un messager de l’Association venu dans les dortoirs de l’écurie Ajigawa, situés à Kurume, dans la préfecture de Fukuoka, au sud-ouest du Japon.

« Je ferai tout pour être à la hauteur du titre d’ôzeki et viser encore plus haut », a déclaré Aonishiki, qui mesure 1,82 m pour 140 kg.

Arrivé au Japon en avril 2022, après l’invasion de son pays par la Russie, il a fait ses débuts lors du tournoi d’automne en septembre 2023 et a rapidement gravi les échelons.

Lors du grand tournoi de ce mois-ci, il a battu Hôshōryû, le yokozuna (le rang le plus élevé) remportant ainsi son premier titre.

