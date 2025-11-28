Une société japonaise va commercialiser une « machine à laver les humains »

Actualités

La chaîne d’électroménager Yamada Holdings a annoncé qu’elle allait commercialiser une « machine à laver les humains », un appareil qui avait beaucoup fait parler de lui lors de l’Exposition universelle d’Osaka. Un modèle sera présenté dans le magasin phare du groupe, situé dans le quartier d’Ikebukuro, à Tokyo.

À partir du 25 décembre, une version de démonstration de la « Mirai (Futuro) Human Washing Machine » sera installée en boutique, et un espace permettra même aux visiteurs de l’essayer.

La société n’a toutefois pas encore fixé de date de lancement pour la vente du produit. Son prix devrait avoisiner les 60 millions de yens (environ 330 000 euros).

Développée par l’entreprise Science Co., basée à Osaka et spécialisée dans les technologies de microbulles, cette machine propose un nettoyage intégral du corps : il suffit de s’allonger dans une capsule de 2,3 mètres de long. L’utilisateur est alors lavé grâce à des microbulles et une fine brume, puis séché. L’ensemble du processus dure environ 15 minutes.

