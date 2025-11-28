Vers un durcissement des réadmissions des étrangers qui n’ont pas payé leurs factures médicales

Actualités

Le Japon envisage de durcir les contrôles à la réadmission des étrangers ayant laissé des factures médicales impayées d’au moins 10 000 yens (55 euros), un seuil bien inférieur à l’actuel plafond de 200 000 yens (1 100 euros).

Cette mesure, destinée à limiter les impayés médicaux parmi les visiteurs étrangers, s’inscrit dans un ensemble plus large de révisions que le gouvernement souhaite apporter aux règles concernant les étrangers.

Le plan a été présenté mercredi, lors de la première réunion d’un groupe de travail placé sous l’égide du bureau de la politique étrangère du Parti libéral-démocrate, au pouvoir.

Ce bureau examinera les conclusions de trois groupes, dont ce groupe de travail, avant de soumettre au gouvernement une série de recommandations d’ici janvier prochain.

Le gouvernement recueille en ce moment des informations auprès des établissements de santé sur les factures impayées des visiteurs étrangers. Les cas d’impayés d’au moins 200 000 yens sont déjà signalés à l’Agence des services d’immigration afin de renforcer les contrôles lors de la réadmission.

