Les factures impayées par les patients étrangers, un problème pour certains hôpitaux japonais

Les résultats d’enquête montrent que 18 % des hôpitaux japonais ayant soigné des étrangers ont eu à se plaindre de problèmes de factures non payées.

Avec l’augmentation du nombre de touristes sur l’Archipel, de plus en plus de malades ou blessés doivent être soignés dans les hôpitaux japonais. Mais quand ils ne sont pas couverts par une assurance médicale japonaise, les patients doivent assumer la totalité des frais médicaux. Or, il n’est pas rare qu’ils n’aient pas les moyens ou essaient de négocier le montant de la facture, un problème pour les établissements hospitaliers du Japon.

Sur les 5 184 hôpitaux ayant répondu à l’enquête menée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, 2 813 établissements (54,3 %) ont déclaré avoir soigné des patients étrangers (résidents étrangers compris) en septembre 2023. Plus de 80 % des établissements hospitaliers accrédités par les autorités préfectorales ont accepté de prendre en charge des patients étrangers, 1 273 hôpitaux ont déclaré s’être occupés en moyenne de « 10 patients ou moins ».

Sur les 2 813 hôpitaux ayant pris en charge des patients étrangers, 516 (18,3 %) ont été confrontés au problème de non-paiement. En moyenne, 3,9 personnes par hôpital n’ont pas honoré leur facture, le montant total s’élevait en moyenne à 496 000 yens (3 100 euros). Mais dans la plupart des cas (954 patients) les frais médicaux étaient « inférieurs à 10 000 yens », ou dans 522 cas « entre 10 000 à 49 999 yens ». En moyenne, le montant de la somme impayée était de 128 497 yens par personne et la médiane se trouvait à 11 150 yens (70 euros).

