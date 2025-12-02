Fraudes en ligne ou par téléphone : la police de Tokyo renforce ses méthodes de prévention

Actualités

Le département de police de Tokyo a ajouté lundi une nouvelle fonctionnalité à son application de prévention de la criminalité « Digi Police », permettant de bloquer les appels entrants provenant de numéros suspects.

Une fois activée, cette fonctionnalité bloque automatiquement les appels internationaux et les appels provenant de numéros que la police a identifiés comme liés à des activités frauduleuses. Pour les utilisateurs d’iPhone, le blocage direct des appels internationaux n’est pas disponible : l’application les redirige vers l’écran de configuration d’une mesure alternative.

Selon la police, en 2022, la majorité des appels frauduleux provenaient de téléphones fixes ou de lignes IP. En 2024, environ 70 % des appels frauduleux affichaient un numéro international — identifiable par le préfixe « + » —, une proportion qui a grimpé à près de 80 % au cours du premier semestre de cette année.

Si environ 90 % des appels frauduleux visaient des téléphones fixes en 2023, la part des appels dirigés vers des téléphones mobiles a nettement augmenté, atteignant près de 50 % sur les dix premiers mois de cette année. Cette évolution est attribuée aux méthodes de plus en plus sophistiquées des escroqueries, notamment l’utilisation d’appels vidéo pour montrer de faux mandats d’arrêt ou de fausses cartes de police afin de tromper les victimes.

Le montant total des dommages liés aux fraudes spéciales (notamment les escroqueries en ligne ou au téléphone) à Tokyo a atteint 23,684 milliards de yens fin octobre (130 millions d’euros), soit plus de 14 milliards de yens de plus que l’année précédente.

