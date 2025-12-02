Territoires du Nord : Takaichi Sanae s’engage à demander la coopération de la Russie

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae s’est engagée lundi à permettre rapidement aux anciens résidents japonais des Territoires du Nord, actuellement contrôlés par la Russie, de se rendre sur les tombes de leurs proches.

Les Territoires du Nord (hoppô ryôdo), ou îles Kouriles, sont quatre îles situées dans la mer d’Okhotsk, au nord-est de la préfecture de Hokkaidô. Elles ont été saisies par l’Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale et font depuis des décennies l’objet d’un contentieux territorial entre le Japon et la Russie.

Les visites aux tombes par les anciens habitants ont été suspendues par la Russie de façon unilatérale à la suite des sanctions infligées par le Japon après l’invasion de l’Ukraine en 2022.

« Il s’agit d’une question humanitaire à propos de laquelle nous ne pouvons plus perdre de temps, car les anciens résidents sont très âgés », a déclaré la dirigeante japonaise lors d“une réunion avec le gouverneur de Hokkaidô, exprimant son intention de demander à la Russie sa coopération pour reprendre ces visites.

