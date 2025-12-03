Immobilier : la nationalité sera demandée lors de l’enregistrement de sa propriété

Actualités

Le ministre chargé de la Transformation numérique, Matsumoto Hisashi, a annoncé mardi que le gouvernement prévoyait d’intégrer le critère « nationalité » dans la base de données d’enregistrement foncier en cours, afin de pouvoir suivre les biens immobiliers acquis par des étrangers.

À l’heure actuelle, les acheteurs ne sont pas tenus de déclarer leur nationalité lors de l’enregistrement de biens immobiliers, notamment les appartements (en copropriété).

L’Agence du numérique prévoit de mettre en service cette base de données au cours de l’exercice 2027 ou ultérieurement.

« Nous devons développer un système qui nous permette de gérer de manière centralisée la propriété immobilière par des étrangers », a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse.

Face aux inquiétudes selon lesquelles des achats spéculatifs réalisés par des ressortissants étrangers contribueraient à faire monter les prix des appartements, l’exécutif révise actuellement les règles encadrant l’acquisition de terrains par des non-Japonais.

Le mois dernier, la première enquête menée par le ministère du Territoire sur l’achat de nouveaux appartements a révélé que 3,0 % des personnes ayant acquis un logement neuf à Tokyo entre janvier et juin de cette année étaient des résidents étrangers.

