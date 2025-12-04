L’impact économique de l’Expo universelle d’Osaka a atteint près de 17 milliards d’euros

Actualités

D’après l’enquête réalisée par l’Institut de recherche de l’Asie Pacifique et l’Office du tourisme du Kansai, l’impact économique de l’Expo universelle d’Osaka 2025 est estimé à 3 054 milliards de yens (16,9 milliards d’euros).

Ce montant dépasse la prévision publiée l’an dernier, qui s’élevait à 2 746 milliards de yens, notamment grâce au succès des produits dérivés à l’effigie de Myaku-Myaku, la mascotte officielle de l’événement.

La nouvelle estimation comprend 1 644 milliards de yens de ventes de produits alimentaires et de boissons.

Le nombre total de visiteurs a atteint 25,58 millions, en deçà de l’estimation initiale de 28,2 millions, mais les dépenses moyennes par personne ont largement dépassé les prévisions établies avant l’ouverture.

L’enquête indique également que les achats ont fortement augmenté durant la seconde moitié de l’Expo, qui s’est tenue d’avril à octobre de cette année.

