Une poterie datant de plus de 10 000 ans exhumée de vestiges préhistoriques englouties

Le gouvernement préfectoral de Shiga a annoncé la découverte, au fond du lac Biwa, d’un tesson de poterie presque intact datant de plus de 10 000 ans.

Attribué au début de la période Jômon (circa 11 000-400 av. J.-C.), cet artefact serait la poterie la plus ancienne jamais mise au jour sur le site archéologique sous-marin de Tsuzuraozaki, situé dans le plus grand lac du pays.

En octobre, dans le cadre d’un projet commandité par l’Agence des Affaires culturelles, les autorités préfectorales ont mené une étude du fond du lac, où reposent ces vestiges englouties. Un véhicule sous-marin téléguidé, équipé de quatre caméras, a été utilisé pour capturer des photos et des vidéos à environ 64 mètres de profondeur.

Le gouvernement de Shiga a ensuite produit une image 3D du relief du fond du lac, indiquant l’emplacement des vestiges préhistoriques. L’analyse de cette modélisation a permis d’identifier un fragment de poterie haut de 25 centimètres, dont la forme évoque un obus d’artillerie.

