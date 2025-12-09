Harmonyland, le parc à thème de Sanrio, se transformera en un complexe touristique

Actualités

L’entreprise Sanrio, qui a entre autres créé le personnage de Hello Kitty, a annoncé lundi un projet visant à transformer Harmonyland, son parc d’attractions en plein air situé à Hiji, dans la préfecture d’Ôita (sud-ouest), en un véritable complexe touristique.

La société prévoit un investissement initial de 10 milliards de yens (55 millions d’euros) et estime que la transformation s’étalera sur une dizaine d’années.

Le plan en question serait de couvrir une grande partie du site, installer un téléphérique ainsi que des moyens de transport électriques. La construction d’un hôtel est également envisagée, afin de permettre aux visiteurs de prolonger leur séjour.

Komaki Aya, présidente de Sanrio Entertainment Co., la filiale qui gère Harmonyland, a présenté le projet au gouverneur d’Ôita.

Ouvert en 1991, Harmonyland accueille actuellement environ 500 000 visiteurs par an. Sanrio ambitionne de faire grimper ce chiffre à près de deux millions une fois le complexe entièrement achevé.



Le projet modélisé en image

