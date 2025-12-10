Il y a 1 % de risque qu’un puissant séisme frappe le nord et nord-est du Japon dans la semaine

Actualités

Mardi, les autorités japonaises ont recommandé aux habitants d’une vaste zone de se tenir prêts à évacuer à tout instant, redoutant un nouveau séisme important après celui survenu lundi soir au large de la préfecture d’Aomori, dans le nord-est du pays.

L’Agence météorologique japonaise a publié ce qu’elle appelle un « avis de séisme secondaire », avertissant qu’une nouvelle secousse pourrait frapper au large des côtes de Hokkaidô (nord) et de la région du Sanriku (nord-est).

C’est la première fois que cet avis est déclenché depuis sa création en décembre 2022. Sur l’échelle d’intensité sismique japonaise, le shindo, le niveau du tremblement de terre de lundi était de « 6+ », soit le deuxième plus élevé (le niveau maximal de 7 avait été enregistré lors de la catastrophe de Fukushima en 2011).

Au total, 182 municipalités sont concernées, de Hokkaidô, au nord, jusqu’à la préfecture de Chiba, tout près de Tokyo. Lors d’une conférence de presse conjointe, l’Agence météorologique et le Cabinet du Premier ministre ont appelé les habitants de ces régions à se préparer à une éventuelle évacuation rapide pendant une semaine.

L’avis a été émis après que l’agence a estimé, sur la base de données sismiques mondiales, qu’il existe une probabilité de 1 % qu’un séisme d’une magnitude de 8 ou plus sur l’échelle de magnitude de moment (Mw), qui évalue correctement l’ampleur du glissement de la faille, survienne dans la semaine suivant un séisme de magnitude de moment de 7 ou plus.

