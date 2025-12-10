« Nous avons fait du mal à certaines personnes » : le président de la secte Moon démissionne

Actualités

Tanaka Tomihiro, le président de la branche japonaise de la secte Moon (ou l’Église de l’unification) a démissionné mardi de ses fonctions.

« Nous ne pouvons pas sous-estimer la profonde douleur que nous avons causée à certaines personnes », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue au siège de ce groupe religieux controversé, à Tokyo. « Je vous présente mes excuses. »

Âgé de 69 ans, Tanaka a été remplacé le jour même par Hori Masaichi, 55 ans, jusqu’ici vice-président de l’organisation, qui est issu de la deuxième génération d’adeptes.

Tanaka a expliqué avoir quitté son poste pour des raisons « morales », évoquant les plaintes de personnes affirmant avoir subi des préjudices.

Il a également mentionné la conclusion des audiences de la Haute Cour de Tokyo concernant la demande de dissolution de la secte, ainsi que la nécessité de préparer le terrain pour une nouvelle direction, après les réformes engagées à la suite de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en 2022 par le fils d’un adepte, qui pensait qu’Abe entretenait des liens avec ce groupe. Le procès de l’accusé se tient en ce moment à Nara.

Tanaka Tomihiro



Hori Masaichi

