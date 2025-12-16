Les deux derniers pandas du Japon retourneront en Chine en janvier

Actualités



Xian Xian et Lei et Lei le 8 décembre



En juin 2023

Le gouvernement métropolitain de Tokyo a fait savoir que deux derniers pandas présents au Japon seront renvoyés en Chine à la fin du mois de janvier.

Xiao Xiao, le mâle, et Lei Lei, la femelle, sont des jumeaux nés en 2021 au zoo d’Ueno, à Tokyo. Conformément à un accord entre le gouvernement métropolitain de Tokyo et l’Association chinoise pour la conservation de la faune sauvage, ils devront être rapatriés en Chine — pays auquel ils appartiennent — avant février 2026.

Leur départ mettra un terme à près de 55 ans de présence et d’efforts de conservation des pandas sur l’Archipel, entamés en 1972 avec l’arrivée de Kang Kang et Lan Lan au zoo d’Ueno, à l’occasion de la normalisation des relations diplomatiques entre le Japon et la Chine.

Par le passé, le zoo d’Ueno s’est déjà retrouvé temporairement sans pandas. Les programmes de conservation se sont toutefois poursuivis dans d’autres établissements du pays, notamment à Adventure World, à Shirahama (dans la préfecture de Wakayama).

Le zoo de Wakayama a renvoyé en Chine l’ensemble des pandas qu’il abritait encore en juin dernier, faisant de Xiao Xiao et Lei Lei les ultimes représentants de l’espèce au Japon.

