Une autre attaque au couteau a eu lieu à Fukuoka

Un homme d’une soixantaine d’années a été poignardé lundi soir à Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon. Son fils, âgé de 37 ans et sans emploi, a été interpellé.

Vers 18 h 10, la police a reçu un appel d’urgence signalant qu’une personne avait été poignardée et perdait beaucoup de sang. La victime a été retrouvée grièvement blessée près d’un minibus stationné et transportée à l’hôpital. Selon des sources policières, elle était consciente.

Cette agression survient au lendemain d’un autre crime survenu dans la même ville, où deux personnes avaient été poignardées à proximité du Mizuho PayPay Dome. Un homme de 30 ans a été arrêté lundi, soupçonné de tentative de meurtre.

Dans l’affaire de lundi soir, le suspect, Sakai Yûki, a reconnu avoir attaqué au couteau son père avec l’intention de le tuer. Il a déclaré l’avoir frappé à plusieurs reprises à l’intérieur du minibus, où des traces de sang ont été retrouvées.

Les faits se sont déroulés dans un quartier du centre-ville, à environ 350 mètres de la gare JR de Hakata.

