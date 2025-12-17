Femmes enceintes écartées des tournois : l’Association japonaise de shôgi va assouplir les règles

Actualités

L’Association japonaise de shôgi a annoncé mardi une révision de son règlement concernant la participation des joueuses enceintes aux tournois professionnels.

Elle va notamment supprimer la règle selon laquelle une joueuse devait être remplacée si la date d’un match pour un titre tombait dans une période de quatorze semaines autour de la date prévue de son accouchement.

« Nous procéderons à autant d’ajustements que possible », a indiqué l’association.

Cette décision fait suite à une conférence de presse tenue mercredi dernier par la championne de shôgi Fukuma Kana (photo), qui avait publiquement demandé une révision de cette règle. Âgée de 33 ans, elle détient six des huit titres majeurs de la ligue féminine jôryû.

L’association a également précisé que lorsque l’adaptation du calendrier s’avère difficile, une remplaçante pourra être désignée, tout en veillant à offrir ultérieurement une autre opportunité à la joueuse empêchée de participer.

