Le gouvernement envisage de durcir les conditions d’obtention de la nationalité japonaise

Actualités

Le gouvernement japonais envisagerait de durcir les conditions d’accès à la nationalité, en portant en principe à au moins dix ans la durée de résidence requise, contre cinq ans actuellement.

En allongeant cette durée minimale, le Japon alignerait les critères de naturalisation sur ceux de la résidence permanente. La mesure devrait être mise en œuvre non pas par une révision de la loi sur la nationalité elle-même, mais par une modification de son mode d’application, la loi définissant déjà le cadre général de la naturalisation.

En septembre, le Nippon Ishin no Kai (Parti de l’innovation du Japon), alors dans l’opposition et désormais partenaire minoritaire de la coalition gouvernementale, avait souligné dans une proposition politique que les conditions de naturalisation, qui confèrent un statut juridique plus étendu, étaient plus souples que celles de l’obtention de la résidence permanente.

Des préoccupations similaires ont également été exprimées au sein du principal parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, ce qui a conduit la Première ministre Takaichi Sanae, également présidente du parti, à demander à l’exécutif de revoir le système.

La loi sur la nationalité impose actuellement aux candidats à la naturalisation de remplir plusieurs critères, notamment avoir résidé de manière continue au Japon pendant au moins cinq ans, être âgés de 18 ans ou plus, présenter une bonne conduite, disposer de ressources financières suffisantes et respecter la Constitution.

