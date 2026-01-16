Le ministre de l’Agriculture japonais a visité des commerces de produits nippons à Paris

Actualités

Le ministre de l’Agriculture Suzuki Norikazu a effectué jeudi une visite d’inspection dans plusieurs commerces parisiens vendant des boulettes de riz onigiri et d’autres produits alimentaires japonais, ainsi que dans des supermarchés locaux, dans le but de stimuler les exportations de riz japonais.

Suzuki a souligné que de nombreux magasins de la capitale française « proposent des sushis et des onigiri comme une évidence ».

« Nous allons redoubler d’efforts pour promouvoir ces ventes et œuvrer afin que le riz produit au Japon soit utilisé autant que possible », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de la Première ministre Takaichi Sanae a revu la politique menée par l’exécutif précédent en matière de développement de la production rizicole. Il entend désormais sécuriser la demande, tant intérieure qu’internationale, avant d’envisager une expansion de la production à moyen et long terme.

Lors de son déplacement, Suzuki a également échangé avec un responsable du département des produits alimentaires étrangers du groupe de distribution français Carrefour, ainsi qu’avec d’autres acteurs du secteur.

