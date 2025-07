Onigiri : quelles sont les garnitures favorites des Japonais ?

Japan Data

Selon un sondage, le saumon serait roi dans le cœur des amateurs d’onigiri, bien loin devant le thon mayonnaise ou encore les œufs de morue pimentés (karashi mentaiko).

Des onigiri pour tous les goûts

Les grands amateurs de riz vous le diront ; un bol de riz blanc encore fumant, c’est délicieux, mais rien ne vaut un onigiri. Une texture moelleuse, du riz légèrement pressé, relevé avec juste ce qu’il faut de sel, le tout enroulé dans une feuille d’algue (nori).

Selon une étude au Japon, 38,5 % des personnes interrogées consomment ces petites boules de riz « au moins une fois par semaine ». Par tranche d’âge, ce pourcentage s’élève à 45,5 % chez les personnes dans la vingtaine et à 47,7 % dans la quarantaine. Plus de 60 %, tous âges confondus, ont déclaré consommer des onigiri « au moins une fois par mois ». Cette étude a été menée par Cross Marketing, auprès de 1 100 personnes âgées entre 20 et 69 ans.

C’est sans appel : la garniture préférée des Japonais est le saumon (40,2 %). Venaient ensuite le thon mayonnaise (32.4 %), les œufs de morue pimentés karashi mentaiko (21.9%) et la prune salée umeboshi. Si les quinquagénaires et les sexagénaires ont confié avoir une préférence pour le saumon, les quadragénaires, eux, ont dit être de grands amateurs de thon mayonnaise.

58,6 % des personnes interrogées ont confié acheter des onigiri dans des supérettes (konbini), avec une « boisson de type thé vert » pour 49,9 % d’entre elles.

Et les méthodes de préparation ont évolué. Au siècle dernier, pour préparer les onigiri chez soi, on se mouillait la paume des mains avec de l’eau et on les saupoudrait avec du sel. Le riz pouvait ensuite être façonné pour former de petites boules. Cependant, cette méthode ne serait plus que très peu utilisée. 44,4 % ont indiqué utiliser la méthode de « façonnage à l’aide d’un film plastique », plébiscitée par 60 % des femmes interrogées.



Le mot onigiri signifie littéralement « pressé dans les mains »). L’onigirazu, « sans pressé dans les mains », est une sorte de sandwich à la japonaise. Le pain est remplacé par des tranches de nori, le riz et les autres ingrédients sont simplement disposés dessus, puis repliés. Une préparation simple, pour les petits comme pour les grands. (Pixta)

Sources utilisées pour les graphiques

(Photo de titre : Pixta)