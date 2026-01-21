Yamagami Tetsuya, le meurtrier d’Abe Shinzô, condamné à la prison à perpétuité

Actualités

Le 21 janvier, le tribunal de première instance de Nara a condamné Yamagami Tetsuya à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre d’Abe Shinzô, conformément aux réquisitions du parquet.

L’ancien Premier ministre avait été abattu le 8 juillet 2022 avec une arme à feu artisanale alors qu’il prononçait un discours de soutien à la campagne pour les élections sénatoriales sur une place publique à Nara.

L’accusé de 45 ans a reconnu les faits, la principale question du procès portant sur la sévérité de la peine. La défense a plaidé que l’enfance difficile de Yamagami au sein de la secte Moon (aussi appelé Église de l’Unification) constituait une forme d’« abus religieux » et a demandé que la peine maximale soit limitée à vingt ans de prison. Elle a également soutenu que l’arme artisanale utilisée ne relevait pas juridiquement de la catégorie des « armes à feu » au sens de la loi sur le contrôle des armes à feu et des couteaux.

Dans son réquisitoire prononcé en décembre dernier, le ministère public avait parlé d’un « incident d’une gravité extrême, sans précédent dans l’histoire de l’après-guerre du pays », estimant qu’il s’agissait d’un acte « imprudent et égoïste » ne laissant « aucune place à la clémence ». Il avait aussi affirmé que l’influence de l’enfance de l’accusé sur son passage à l’acte était limitée et que « la violence avait été utilisée dans le but de nuire à un groupe spécifique ».

De son côté, lors de la plaidoirie finale, la défense a affirmé que Yamagami avait ressenti « un sentiment intense de crise et de désespoir » après avoir visionné un message vidéo adressé par Abe à une organisation liée à la secte. Elle a soutenu qu’il s’agissait de l’acte d’une personne ayant perdu tout espoir en l’avenir.

Au cours du procès, qui s’est déroulé sur environ trois mois à partir d’octobre, la mère et la sœur de Yamagami ont témoigné pour la défense. Interrogé à cinq reprises, celui-ci a déclaré : « Je pensais que le sens de ma vie était de me venger [de la secte] », tout en reconnaissant que le fait d’avoir pris pour cible Abe Shinzô était « une erreur ».

La secte Moon a fait l’objet d’une attention accrue depuis l’affaire. Suspecté entre autres d’avoir manipulé ses adeptes et soutirer des sommes importantes à travers la vente d’ « objets spirituels », en jouant sur leurs faiblesses et leurs peurs, ce culte religieux a finalement reçu un ordre de dissolution en mars dernier, mais cette décision est encore en appel actuellement.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]