Le Japon relance un réacteur nucléaire qui était inactif depuis l’accident de Fukushima

Actualités

La Compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco) a remis en service mercredi le réacteur n° 6 de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, située dans la préfecture de Niigata.

Arrêté depuis 13 ans et 10 mois, ce réacteur devient le premier de Tepco à être réactivé depuis l’accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi en mars 2011, provoquée par un tsunami gigantesque.

Le gouvernement de la préfecture de Niigata a donné son feu vert à cette remise en service sous réserve que l’État renforce encore les mesures de sûreté. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la réorientation de la politique énergétique japonaise, qui vise à accroître le recours à l’énergie nucléaire pour la production d’électricité.

Toutefois, des sondages et enquêtes montrent que les habitants de la préfecture restent profondément divisés sur la question de la relance de la centrale.

Rétablir la confiance du public demeure un défi majeur, d’autant plus qu’une affaire de falsification de données sur les risques sismiques a été révélée au début du mois à la centrale de Hamaoka, exploitée par la Compagnie d’électricité du Chûbu, dans la préfecture de Shizuoka.

Selon Tepco, la pression à l’intérieur du réacteur sera augmentée progressivement, et la production d’électricité devrait reprendre le 28 janvier. Compte tenu de la longue période d’arrêt, le réacteur sera toutefois de nouveau mis à l’arrêt afin de vérifier l’absence d’anomalies sur les équipements.

En l’absence de problème, il sera ensuite redémarré et fera l’objet d’une inspection finale le 26 du mois prochain, avant son passage à l’exploitation commerciale.

