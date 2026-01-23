La Chambre basse a été dissoute, et des élections se tiendront le 8 février

Actualités

La Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement, a été dissoute vendredi dès l’ouverture de la session parlementaire ordinaire.

Lors d’une réunion du cabinet tenue plus tard dans la journée, le gouvernement a décidé d’organiser des élections générales à la Chambre basse le 8 février, la campagne officielle devant débuter mardi. D’une durée de 16 jours, celle-ci sera la plus courte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il s’agit de la première dissolution de la Chambre basse au début d’une session ordinaire de la Diète depuis 60 ans.

Ce scrutin sera le premier organisé sous la coalition actuellement au pouvoir, formée par le Parti libéral-démocrate (PLD) et le Parti de l’innovation du Japon (PIJ), ce dernier ayant remplacé le Kômeitô comme partenaire du PLD en octobre dernier. Il s’agira également de la première élection générale depuis celle d’octobre 2024, tenue sous le mandat de l’ancien Premier ministre Ishiba Shigeru, prédécesseur de Takaichi Sanae.

L’enjeu principal du scrutin sera de déterminer si la coalition PLD-PIJ parviendra à conserver sa majorité à la Chambre basse.

