Le Japon compte accueillir 1,2 million de travailleurs étrangers d’ici la fin de l’exercice 2028

Actualités

Le gouvernement japonais a annoncé vendredi qu’il accueillerait jusqu’à 1 231 900 travailleurs étrangers sur une période de cinq ans, jusqu’à la fin de l’exercice 2028 (avril 2028-mars 2029), dans le cadre de programmes spécifiques de résidence et de développement des compétences destinés aux travailleurs qualifiés.

Il a également élargi la liste des secteurs concernés en y ajoutant la fourniture de linge de lit et d’autres textiles pour les hôtels et les hôpitaux, ainsi que la distribution et le stockage et le recyclage des ressources.

Le Japon prévoit par ailleurs d’accepter jusqu’à 805 700 travailleurs étrangers titulaires d’un visa de compétences spécifiques de type 1, répartis dans 19 secteurs. Ce statut autorise les ressortissants étrangers à séjourner dans le pays pour une durée maximale de cinq ans.

Dans le cadre du nouveau programme de développement des compétences et de l’emploi, dont le lancement est prévu pour l’exercice 2027 (qui débutera en avril), le pays autorisera l’entrée de 426 200 ressortissants étrangers dans 17 secteurs.

Les quotas ont été établis sur la base des besoins en main-d’œuvre de chaque secteur, après soustraction des effectifs devant être couverts par la main-d’œuvre nationale ainsi que par les gains de productivité attendus.

(Lire aussi : Nouveau record du nombre de travailleurs étrangers au Japon en 2024)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]