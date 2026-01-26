Au zoo d’Ueno, les adieux aux deux derniers pandas du Japon

Actualités

Dimanche, les visiteurs ayant obtenu des billets par tirage au sort se sont rendus au zoo d’Ueno, à Tokyo, afin de faire leurs adieux aux deux derniers pandas géants du Japon, Xiao Xiao et Lei Lei, qui partiront pour la Chine mardi.

Il s’agissait de la dernière journée au cours de laquelle le public pouvait observer les jumeaux, un mâle et une femelle.

Afin d’éviter toute confusion, le zoo avait mis en place un système de loterie obligeant les visiteurs à demander leurs billets à l’avance à partir du 14 janvier. Les demandes ont afflué pour les 4 400 places disponibles.

Le Japon se retrouvera ainsi sans pandas géants pour la première fois depuis près d’un demi-siècle. Leur départ mettra en effet un terme à près de 55 ans de présence et d’efforts de conservation des pandas sur l’Archipel, entamés en 1972 avec l’arrivée de Kang Kang et Lan Lan au zoo d’Ueno, à l’occasion de la normalisation des relations diplomatiques entre le Japon et la Chine., ce qui avait déclenché un engouement sans précédent pour ces animaux.

