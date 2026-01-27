Prostitution : le dirigeant d’un grand groupe de « recruteurs » arrêté à Tokyo

Actualités

Lundi, la police de Tokyo a arrêté Obata Hiroki, le dirigeant de Natural, l’un des plus importants groupes illégaux de recrutement de prostituées au Japon. Il est soupçonné d’avoir versé de l’argent à des yakuzas.

L’homme de 40 ans est accusé d’avoir remis 600 000 yens en espèces à des membres d’organisations mafieuses par l’intermédiaire de ses subordonnés, le 24 juillet 2023. En échange, ces derniers auraient fermé les yeux sur les activités de recrutement menées par Natural, principalement dans les rues du quartier d’Udagawachō, dans l’arrondissement de Shibuya, à Tokyo.

Selon les autorités, Obata aurait ainsi enfreint une ordonnance du gouvernement métropolitain de Tokyo visant à lutter contre les groupes criminels organisés. Il faisait l’objet d’un avis de recherche public.

Après son arrestation, Obata a gardé le silence lors de son interrogatoire par la police.

Les activités de Natural, classé parmi les groupes criminels de type tokuryû, composés de membres anonymes et peu structurés, sont longtemps restées difficiles à cerner, notamment en raison des mesures strictes prises par le groupe pour échapper aux investigations policières.

Selon la police, de nombreuses informations ont été recueillies après la diffusion de l’avis de recherche le 21 janvier. À la suite de l’une d’elles, des enquêteurs ont été dépêchés jusqu’à l’île Amami, à l’extrême sud-ouest du Japon, le 23, et ont localisé le suspect le 26. Il était seul au moment de son arrestation et ne possédait pratiquement aucun effet personnel.

Selon des sources proches de l’enquête, Natural aurait commencé ses activités vers 2009, principalement dans le quartier de Kabuki-chô à Tokyo. Le groupe recrutait des femmes dans la rue et les plaçait illégalement dans des établissements de prostitution à travers le pays. À son apogée, il aurait compté environ 1 500 membres et généré près de 4,5 milliards de yens de bénéfices annuels (24,5 millions d’euros).

Fin janvier 2025, une cellule d’enquête conjointe de la police métropolitaine et de la police de la préfecture de Chiba a mené des perquisitions simultanées dans plusieurs dizaines d’établissements de prostitution, répartis sur plusieurs préfectures et liés à Natural.

Mais à Osaka, ces perquisitions ont résulté sur des agressions par des policiers de personnes affiliées à ce groupe. De nombreuses sanctions ont été prises par la suite.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]