Transports dans la région de Tokyo : le paiement par carte bancaire sans contact sera élargi

Onze opérateurs ferroviaires et de transport métropolitain de la région du Kantô (Tokyo et les préfectures voisines) ont annoncé mercredi qu’ils accepteraient les paiements par carte bancaire sans contact dans 729 gares de train et stations de métro réparties sur 54 lignes à compter du 25 mars, soit près du double du nombre actuel.

Ce nouveau mode de paiement vise à améliorer la commodité pour les passagers, en particulier pour les touristes étrangers.

Les tarifs réglés par carte de crédit sans contact seront identiques à ceux des billets classiques et calculés par tranches de 10 yens, ont précisé les onze opérateurs, parmi lesquels Toei, l’exploitant du métro de Tokyo.

Six opérateurs ont déjà mis en place ce système, tandis que cinq autres, dont Odakyu Electric Railway et Tokyo Metro, s’apprêtent à le rejoindre.

Parmi les opérateurs déjà participants, Seibu Railway prévoit d’étendre ce service à l’ensemble de ses gares d’ici mars prochain. À terme, les paiements par carte bancaire sans contact seront ainsi acceptés dans environ 85 % des gares et stations exploitées par ces onze opérateurs.

