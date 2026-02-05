117 députés favorables à ce que le Japon signe le Traité d’interdiction des armes nucléaires

Actualités

Selon une enquête menée par le Nihon Hidankyô, la Confédération japonaise des organisations de victimes des bombes A et H, au total. 117 députés ont déclaré être favorables à la signature et à la ratification par le Japon du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).

Le groupe a toutefois précisé que seuls environ 20 % des membres de la Diète (le parlement japonais) avaient répondu à l’enquête. Aucun élu du Parti libéral-démocrate (PLD), actuellement au pouvoir, n’a fait parvenir de réponse.

« Il est extrêmement décevant qu’aucun membre du PLD n’ait répondu », a déclaré Tanaka Terumi, 93 ans, coprésident du Nihon Hidankyô, lors d’une conférence de presse tenue mardi à Tokyo. « Nous avons besoin que les législateurs affichent des positions claires. »

Kodama Michiko, 88 ans, secrétaire générale adjointe de l’organisation, a également exprimé son amertume : « Je ne peux m’empêcher de ressentir un manque d’intérêt. » Elle a exhorté le gouvernement japonais à adhérer au traité.

Le Nihon Hidankyô a par ailleurs appelé les citoyens à tenir compte des résultats de cette enquête dans leur choix électoral, celle-ci ayant été menée en amont des élections générales de dimanche pour la Chambre des représentants, dont l’enjeu est crucial.

