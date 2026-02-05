Dissolution de la secte Moon : la Haute Cour de Tokyo rendra sa décision le 4 mars

Actualités

La Haute Cour de Tokyo rendra le 4 mars sa décision sur la confirmation ou non de l’ordonnance d’un tribunal inférieur visant à dissoudre la secte Moon (aussi appelée Église de l’Unification).

Si la justice confirme cette décision, la dissolution prendra effet même en cas de pourvoi devant la Cour suprême, et une procédure de liquidation sera engagée. Le groupe religieux pourrait continuer ses activités sous la forme d’une organisation bénévole, mais il perdrait son statut de personne morale religieuse, ainsi que les avantages fiscaux qui y sont associés.

En octobre 2023, le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie avait saisi le tribunal de district de Tokyo afin d’obtenir une ordonnance de dissolution de la secte Moon. Cette initiative faisait suite à l’assassinat de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en juillet 2022, qui avait ravivé les critiques de l’opinion publique à l’encontre du mouvement. L’auteur du meurtre, Yamagami Tetsuya, nourrissant une rancune envers ce culte, aurait pris Abe pour cible en raison de liens qu’il lui prêtait avec le groupe. Mardi, l’homme de 45 ans a fait appel de sa condamnation à perpétuité.

En mars 2025, le tribunal de district de Tokyo a ordonné la dissolution estimant que les activités de la secte constituaient des actes illégaux au regard du Code civil. L’organisation a immédiatement interjeté appel, soutenant que sa dissolution n’était pas nécessaire. Elle a argué avoir accepté une médiation collective avec les victimes de dons. Les audiences en appel se sont achevées en novembre 2025.

Le siège de la secte Moon, dans l’arrondissement de Shibuya, à Tokyo

