Une université japonaise réussit l’aquaculture de la perche à gorge noire « nodoguro », une première mondiale

L’université Kindai a annoncé jeudi avoir réussi la première aquaculture complète au monde de la perche à gorge noire (Doederleinia berycoides), en japonais nodoguro, une espèce très prisée et particulièrement onéreuse sur le marché japonais.

L’établissement prévoit de proposer ce poisson issu de l’élevage dans ses restaurants et d’en fournir aux pisciculteurs d’ici cinq ans. Elle entend parallèlement établir une technologie d’élevage stable et améliorer les lignées.

Selon l’Institut de recherche en aquaculture de l’université, situé dans la préfecture de Wakayama, les chercheurs sont parvenus à faire éclore des œufs dès 2016, puis à produire plus de 30 000 alevins en 2023.

En août 2025, l’équipe a commencé à collecter des œufs provenant de cinq femelles élevées et incubées artificiellement. Deux mois plus tard, en octobre 2025, elle a réussi à faire éclore la génération suivante grâce à l’administration d’hormones et à une insémination artificielle. Environ 7 000 alevins devraient atteindre une taille commercialisable dans trois ans.

L’écologie du poisson noir à gorge noire demeure encore largement méconnue. On estime que les individus se différencient en mâles et en femelles au cours de leur croissance. Toutefois, comme plus de 90 % des poissons issus des éclosions artificielles de l’université sont des mâles, l’augmentation de la proportion de femelles reste un défi majeur.

