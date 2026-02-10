Les États-Unis prêts à renforcer leur coopération économique et sécuritaire avec le Japon

Actualités

Après la victoire écrasante du Parti libéral-démocrate, au pouvoir, lors des élections à la Chambre des représentants dimanche dernier, les États-Unis prévoient de renforcer leur coopération avec leur allié asiatique en matière de sécurité et d’économie.

Le président Donald Trump devrait s’entendre avec la Première ministre Takaichi Sanae, qui préside également le PLD, pour renforcer l’alliance entre les deux pays lors du sommet prévu le 19 mars à Washington.

L’augmentation des dépenses de défense et la réponse à la Chine seront les principaux thèmes abordés lors de ce sommet. Nicholas Szechenyi, chercheur pour le Japon au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré qu’il s’agissait d’une « bonne occasion de démontrer à nouveau l’importance du Japon en tant qu’allié », ajoutant que « la capacité économique nécessaire à l’élaboration des politiques est mise à l’épreuve, et que la dirigeante japonaise devrait donc partager sa vision économique avec la partie américaine ».

En réponse aux questions des médias, un porte-parole du département d’État américain a souligné : « Nous espérons continuer à collaborer avec le gouvernement japonais afin de promouvoir les priorités économiques et sécuritaires des États-Unis dans la région indo-pacifique, ainsi que les intérêts communs des États-Unis et du Japon. »

Les médias américains se sont empressés de rendre compte des résultats des élections à la Chambre basse de la Diète, le Parlement japonais : « L’élection a été marquée par l’enthousiasme suscité par Takaichi, la première femme à occuper le poste de Premier ministre au Japon, et la victoire de son parti avec une majorité qualifiée des deux tiers semble confirmer le fort soutien dont bénéficie son cabinet, a rapporté le quotidien The Washington Post.

« Ce résultat ouvre la voie à Takaichi pour mettre en œuvre un programme conservateur en matière de défense et d’affaires sociales, et renforcer sa position sur la scène internationale », a quant à lui souligné le New York Times.

