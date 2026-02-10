Takaichi Sanae évoque la réduction de la taxe à la consommation sur les produits alimentaires

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré lundi qu’elle comptait présenter d’ici l’été une proposition visant à ramener à zéro la taxe à la consommation sur les denrées alimentaires.

Lors d’une conférence de presse tenue après la large victoire de son parti, le Parti libéral-démocrate (PLD), aux élections législatives de dimanche, Takaichi a dit qu’elle « se creuserait la tête » pour mettre en place dans les plus brefs délais une exonération de deux ans de la taxe à la consommation sur les produits alimentaires. Durant la campagne, le PLD s’était engagé à accélérer les discussions sur cette mesure.

Elle a également appelé les partis d’opposition à participer à un « Conseil national » envisagé sur la réforme de la sécurité sociale.

Le PLD ayant remporté une majorité des deux tiers à la Chambre basse, la dirigeante japonaise a déclaré qu’elle « relèverait le défi » d’une révision de la Constitution japonaise. Une telle majorité dans les deux chambres du Parlement est requise pour que celui-ci puisse proposer un amendement constitutionnel soumis ensuite à référendum national.

« Je suis déterminée à travailler sans relâche pour créer les conditions permettant d’organiser un référendum sur la révision constitutionnelle dès que possible », a-t-elle dit.

Revenant sur l’affaire des caisses noires impliquant des factions du PLD, elle a reconnu : « Je ne pense pas que cette élection ait permis d’obtenir pleinement la compréhension du peuple. » Elle s’est toutefois adressée aux députés concernés en déclarant : « Je vous demande de travailler de toutes vos forces. »

La Première ministre a par ailleurs proposé de revoir la méthode d’élaboration du budget, actuellement fondée sur des budgets supplémentaires, en affirmant que « les dépenses nécessaires seront intégrées dès le budget initial ». En réponse aux critiques qualifiant sa politique budgétaire de « laxiste », elle a insisté sur l’importance qu’elle accorde à « la confiance des marchés ». Elle a enfin indiqué qu’elle « surveillait de près » l’évolution du marché des changes, alors que la pression à la baisse sur le yen se poursuit.

Sur le plan de la diplomatie et de la sécurité, elle a communiqué son intention de se rendre aux États-Unis en mars afin de rencontrer le président Donald Trump. Elle a également évoqué le refroidissement des relations sino-japonaises à la suite de ses déclarations sur la question taïwanaise, soulignant la nécessité de « poursuivre le dialogue et de réagir avec calme et pertinence ».

La Première ministre a par ailleurs annoncé qu’elle présenterait un projet de loi lors de la prochaine session parlementaire en vue de la création d’une agence nationale du renseignement.

