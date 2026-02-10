Législatives : à 85 ans, l’ancien Premier ministre Asô Tarô est le député élu le plus âgé

Actualités



L’ancien Premier ministre Asô Tarô, 85 ans, est le député le plus âgé parmi les 106 membres qui ont été élus ce dimanche.

L’âge moyen des candidats ayant remporté un siège lors des élections législatives de dimanche, qui ont désigné les membres de la Chambre des représentants, est de 54,7 ans, en légère baisse par rapport aux 55,6 ans enregistrés lors du scrutin précédent de 2024.

Six élus étaient âgés d’une vingtaine d’années. Le plus jeune était Muraki Nagisa, du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, âgé de 25 ans. À l’inverse, l’ancien Premier ministre Asô Tarô , également membre du PLD, était du haut de ses 85 ans le doyen de l’assemblée.

Par parti, l’âge moyen des élus s’élevait à 55,7 ans pour le PLD et à 52,5 ans pour le Parti de l’innovation du Japon (PIJ), partenaire de coalition du parti au pouvoir.

Dans l’opposition, l’âge moyen des vainqueurs était de 57,6 ans pour l’Alliance centriste pour la réforme, issue du Parti constitutionnel démocratique du Japon et du Kômeitô, de 48,7 ans pour le Parti démocratique pour le peuple, de 49,0 ans pour le Sanseitô, de 40,2 ans pour le Team Mirai et de 60,5 ans pour le Parti communiste japonais.

Le nombre de nouveaux élus s’est élevé à 106, soit sept de plus que lors des élections précédentes. Le PLD en compte le plus grand nombre avec 66, suivi du Sanseitô (13), du Team Mirai (10), du Parti démocratique pour le peuple (7), du PIJ (5) et de l’Alliance centriste pour la réforme (4).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]