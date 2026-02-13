L’Alliance centriste pour la réforme, la principale force d’opposition, a élu son nouveau chef

Actualités

L’Alliance centriste pour la réforme, le principal parti d’opposition au Japon, a élu vendredi Ogawa Junya, 54 ans, ancien secrétaire général du Parti constitutionnel démocratique du Japon (PDC), à sa présidence.

Lors du scrutin interne, Ogawa a obtenu 27 voix sur les 49 députés du nouveau parti, contre 22 voix pour son unique rival, Shina Takeshi, 59 ans, ancien vice-ministre parlementaire des Affaires intérieures et des Communications.

L’Alliance centriste pour la réforme a été créée par le PDC et le Kômeitô avant les élections à la Chambre des représentants de dimanche dernier, à l’issue desquelles le parti a subi une lourde défaite, son nombre de sièges chutant de 172 à 49.

Le mandat d’Ogawa à la tête du parti court jusqu’en mars 2027. Interrogé sur une éventuelle révision de la Constitution, celui-ci a estimé qu’il était « possible d’y mentionner explicitement les Forces d’autodéfense », en référence à une modification de l’article 9. Il a également indiqué qu’il maintiendrait la position du parti concernant la « constitutionnalité » des lois relatives à la sécurité ainsi que l’acceptation du redémarrage des centrales nucléaires.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]